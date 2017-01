Vidéo : Ford annonce la mise en production d'une Mustang hybride.

C'est officiel, Ford se met à l'électrique et à l'hybride, en proposant une version hybride d'un modèle emblématique : la Mustang. Ford va investir plus de 4,5 milliards de dollars dans les véhicules électriques et hybrides après avoir annulé la construction d'une usine à Mexico de façon à créer plus d'emplois aux Etats-Unis.



Un pick-up hybride F150 est également à l'étude. Ford annonce que sa Mustang hybride donnera autant de puissance qu'un V8 traditionnel. Ford pense également à ne pas doter ses véhicules hybrides de prises de rechargement, ce qui fait penser à un système de fonctionnement proche de celui des Toyota hybrides.



Voir aussi :

Voiture électrique : Ford investira 4,5 milliards de dollars d'ici 2020

Toute l'actualité du CES 2017

Modifié le 04/01/2017 à 14h44