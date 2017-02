Vidéo : Elon Musk pense que nous gagnerions à devenir des cyborgs.

Elon Musk, le PDG de Tesla et SpaceX, s'est exprimé sur sa vision du futur lors d'une conférence au World Government Summit à Dubaï.



Selon lui, avec les années, on assistera à la fusion entre intelligence biologique, la nôtre, et intelligence digitale, celle des machines et autres intelligences artificielles.



« Si vous ne pouvez battre la machine, le mieux est d'en devenir une », affirme Elon Musk en ces termes, en rajoutant également que, d'une certaine façon, nous sommes déjà tous des cyborgs car, lorsque nous mourons, nous laissons un fantôme digital, une trace numérique de nous-mêmes sur les réseaux interconnectés et ce, à une échelle mondiale.



