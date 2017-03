Blizzard dévoile Orisa, un nouveau personnage pour Overwatch

Vidéo : Blizzard présente Orisa, un nouveau personnage pour Overwatch, jeu à succès de la firme.

Blizzard a officiellement confirmé l'arrivée d'Orisa, un nouveau personnage pour Overwatch, et ce, dès la semaine prochaine. Dans une petite vidéo montrant les coulisses du développement, Blizzard a annoncé qu'Orisa serait disponible dès le 21 mars 2017 sur toutes les plates-formes.



Jusqu'à présent, Orisa n'était disponible que sur les serveurs test d'Overwatch. On la décrit comme un personnage de type Tank, capable de lever des boucliers très puissants. Elle transporte une machine appelée Fusion Driver ainsi que des barrières de défense pour bloquer les dommages. Elle peut également déposer sur le terrain un Supercharger, c'est-à-dire un item qui booste les dommages de tous les membres de son équipe qui évoluent à côté d'elle.



Elle dispose aussi d'un skill appelé Halt! qui tire une charge de graviton ralentissant tous les ennemis dans la zone. Nous avons hâte de voir comment les joueurs vont s'approprier ce nouveau héros !



Duel au sommet : Battleborn vs Overwatch, lequel choisir ?

Overwatch : les clins d'oeil et références cachés du jeu





Modifié le 15/03/2017 à 14h35