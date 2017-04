Regardez Netflix en hors ligne sur Windows 10 !

Nextflix : la liste des films et séries disponibles au téléchargement est longue

Netflix, aurait-il plié face à la concurrence ?

Modifié le 14/04/2017 à 17h18

Les abonnés Netflix dont l'ordinateur marche sur Windows 10 peuvent désormais télécharger des films et séries pour les regarder hors connexion. L'ensemble du catalogue n'est pas concerné, tout comme la plupart des films récents. Néanmoins, les films disponibles au téléchargement sont nombreux, notamment toutes les productions originales de Netflix.Afin de télécharger un film, deux possibilités s'offrent à vous. Lorsque vous voyez dans le catalogue un film qui vous intéresse, il faut passer la souris dessus pour voir s'il est disponible au téléchargement. Sinon, si vous souhaitez afficher la liste de tous les films pouvant être téléchargés, il suffit de cliquer le "bouton-hamburger" en haut à gauche, puis sur le lien "Disponibles au téléchargement".A noter que le téléchargement sur Windows 10 est réservé aux abonnés utilisant Netflix depuis un ordinateur. Les téléphones marchant sur Windows 10 ne permettent pas de télécharger des contenus. Pour en profiter, il faut accéder à Netflix via son application dans Windows App Store. Les propriétaires de smartphones sur Android et iOS, quant à eux, peuvent télécharger des contenus Netflix depuis fin novembre 2016.Le fait de rendre des films disponibles au téléchargement n'est bien sûr pas intéressant d'un point de vue financier pour Netflix, car cela implique l'acquisition de droits plus étendus. Mais Netflix n'est pas seul sur le marché de la vidéo à la demande et aurait franchi ce pas afin de ne pas être en retard par rapport à la concurrence. Amazon Prime Video et YouTube Red permettent déjà le téléchargement.L'autre raison possible tient au fait que Netflix est disponible dans 190 pays du monde, dont beaucoup de pays où les gens ne disposent pas d'une connexion haut débit chez eux, ou ont une connexion instable. Le téléchargement y prend donc tout son sens.