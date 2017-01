Netflix très proche des 100 millions d’abonnés

Netflix affiche 93,8 millions d'abonnés dans le monde

Près de 9 milliards de chiffre d'affaires et plus de 100 millions de bénéfices

Modifié le 19/01/2017 à 13h35

Tous les voyants sont au vert : le nombre d'abonnés est en forte hausse, le chiffre d'affaires suit et l'entreprise est rentable. La Bourse a d'ailleurs très bien accueilli ces annonces, puisqu'elle a fait atteindre au titre un nouveau record historique.Bien que la concurrence commence à se faire de plus en plus rude dans le domaine de la vidéo en streaming, Netflix, qui a lancé son service il y a 10 ans, reste le leader incontesté. Fin 2016, le groupe pouvait se valoir d'avoir conquis 93,8 millions d'abonnés dans le monde grâce, notamment, à une forte progression des abonnements en dehors des Etats-Unis. Un marché que Netflix convoite et pour lequel il multiplie les efforts.Rien que sur le dernier trimestre 2016, le nombre d'abonnements a grimpé de 7,05 millions, largement au-dessus des 5,20 millions attendus par les analystes. Là aussi, l'international a pesé lourd : 5,12 millions d'abonnés de plus hors Etats-Unis. Ces chiffres, plus que positifs, permettent à Netflix d'espérer passer le cap symbolique des 100 millions d'abonnés dès le premier semestre 2017.La bonne santé de Netflix se confirme même au niveau financier : la hausse des abonnements a permis au chiffre d'affaires de connaître une croissance à deux chiffres : +30 % par rapport à 2015, atteignant les 8,83 milliards de dollars. Les bénéfices ont suivi : avec des comptes dans le vert de près de 123 millions de dollars, le résultat net de Netflix a bondi de 52 % en un an.La stratégie de Netflix, qui se base désormais en grande partie sur des contenus originaux distribués partout dans le monde, semble donc porter ses fruits. En Bourse, le titre a vu sa valeur grimper de près de 8 % dans les échanges après la fermeture, faisant atteignant un nouveau record : 143,8 dollars.