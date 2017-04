Plus de 10 Mds de dollars seront dépensés par Amazon Prime et Netflix !

Netflix : 6 milliards sur la table

Amazon : 4,5 milliards pour rivaliser

Modifié le 14/04/2017 à 17h27

Netflix annonçait la couleur dès la fin 2016 en promettant d'investir 6 milliards de dollars cette année, soit plus du double de ses bénéfices l'an dernier. De quoi, espère Netflix, s'assurer encore cette année le leadership mondial en matière de vidéos en streaming. Consciente de la férocité de la concurrence à venir d'Amazon, la firme au logo rouge et blanc a récemment décidé de révéler le nombre de ses clients dans le monde, chiffre qui faisait l'objet de spéculations jusque-là. Fin 2016, Netflix comptait 93,8 millions d'abonnés dans le monde, dont plus de la moitié aux Etats-Unis. Seuls trois pays résistent encore : la Syrie, la Chine et la Corée du Nord.Un succès que Netflix doit évidemment à son catalogue sans équivalent de séries, dont de nombreux succès maison (pour ne citer qu'eux). Netflix mise aussi sur les nombreuses séries nées de l'univers Marvel (, etc.) pour poursuivre sa progression.Mais en face Amazon Prime, arrivé discrètement en France en décembre 2016, entend bien contester la puissance de Netflix, et rattraper son retard. Son catalogue propose déjà quelques contenus originaux remarqués (...) mais en volume on est encore loin des 125 millions d'heures de programmes proposées par Netflix.Les 4,5 milliards de dollars mis sur la table par la firme de Jeff Bezos rien que sur les programmes d'Amazon Prime devrait permettre de combler cette lacune.