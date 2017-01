Netflix s'ouvre au téléchargement sur carte SD

Un téléchargement sous conditions

Télécharger ses films sur carte SD, ça existait déjà

Modifié le 25/01/2017 à 18h02

Les abonnés Netflix qui n'auraient pas suffisamment d'espace dans la mémoire de leur smartphone peuvent se réjouir : le service de streaming américain permet désormais de télécharger des films et des séries sur une carte SD. La nouveauté concerne les smartphones sous Android uniquement. La plupart des appareils gèrent cette nouvelle fonctionnalité, mais, à en croire Netflix, tous les modèles ne sont pas concernés.Pour télécharger un contenu sur une carte SD, il faut d'abord mettre à jour l'application Netflix , puis aller dans les paramètres de l'application et y renseigner la localisation du dossier de stockage externe. Par défaut, c'est la mémoire interne du téléphone qui est renseignée, il faut donc sélectionner « Carte SD » à la place. Plusieurs limitations existent néanmoins : un même film pourra être stocké pour une durée de 30 jours maximum, après quoi il « expirera ». Par ailleurs, une fois la fonctionenclenchée, l'internaute devra terminer la visionnage de sa vidéo avant le dépassement d'un certain délai, variable d'un contenu à l'autre, mais qui ne sera jamais inférieur à 48 heures. Enfin, pas question de prêter sa carte SD avec un film téléchargé à un ami : les fichiers ne pourront être lus que depuis l'appareil sur lequel ils auront été téléchargés.Même si cette évolution est significative car il s'agit du plus important acteur du marché du streaming, le téléchargement sur carte SD existait déjà chez certains concurrents de Netflix. Amazon Prime Video, accessible en France depuis la mi-décembre 2016, le permet. Les internautes américains, allemands, britanniques, autrichiens et japonais pouvaient profiter de cette fonctionnalité depuis juillet 2016. Le français CanalPlay, service de streaming appartenant au groupe Canal+, accessible depuis novembre 2011, offrait déjà, lui aussi, le téléchargement sur carte SD (voir aussi : les codes promo Canal+ disponibles sur Clubic Bons Plans).La télévision « intelligente » Panasonic Viera G3, sortie en 2010, permettait elle aussi l'enregistrement sur carte SD, quelle que soit la source du contenu vidéo. S'y ajoutent d'innombrables possibilités techniques illégales dont se servaient les internautes les plus avertis pour enregistrer du contenu Netflix sur smartphone et sur carte SD.