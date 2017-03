Netflix expérimente des séries interactives

Le spectateur pourra choisir l'issue des séquences

Un premier essai sur des shows pour enfants

Netflix, qui doit une grande partie de son succès à ses créations originales telles que House of Cards, Orange Is the New Black, Stranger Things, ou encore The Crown, expérimente une façon de laisser les utilisateurs choisir la suite de l'histoire qu'ils regardent. D'après une source en interne, Netflix "", ajoutant "".Plusieurs séquences alternatives seraient tournées en avance par les acteurs, afin de permettre aux abonnés Netflix de choisir quelle direction prendra le récit. En revanche, Netflix n'a pas précisé si les spectateurs pourront intervenir dans des décisions majeures de l'intrigue, telles que la mort d'un personnage, ou si leur participation ne concernera que des détails ne changeant pas fondamentalement le cours de l'histoire.D'ici la fin de l'année 2017, Netflix devrait lancer son premier essai sur des shows pour enfants. Ces derniers pourront décider des agissements et du comportement du personnage principal. "", aurait déclaré Reed Hastings, le directeur de Netflix.Si le succès est au rendez-vous, cette technologie sera déployée dans un deuxième temps sur des contenus à destination des adultes.