Free propose un forfait 4G illimitée pour 15,99 euros par mois

4G illimitée pour 15,99 euros par mois

Free défie ses concurrents

Modifié le 21/03/2017 à 14h15

Iliad, la maison mère de Free, a annoncé la création d'un forfait 4G illimité, le premier en France. Cette offre est réservée aux abonnés Freebox, qui sont les seuls à pouvoir bénéficier du forfait mobile à 15,99 euros par mois.Les abonnés de Free pourront désormais profiter du tout illimité : 4G illimitée, appels et SMS illimités en France métropolitaine, ainsi que du roaming (fonctionnalité très pratique à l'étranger, puisqu'elle permet d'utiliser son téléphone mobile même si le réseau de l'opérateur n'est pas disponible) dans 35 pays, à un prix défiant toute concurrence.Pour les abonnés au forfait mobile de Free à 19,99 euros par mois, l'enveloppe sera doublée et passera de 50 à 100 Go de données en 3G/4G.En lançant une telle offre, Free intensifie la guerre des prix vis-à-vis de ses concurrents. Reste à savoir si tout comme SFR avait réagi à l'offre de Free de 5 Go en 3G de roaming pour 19,99 euros par mois, en proposant 15 Go en 4G de roaming pour 15 euros par mois, les opérateurs de téléphonie mobile français s'adapteront à cette nouvelle annonce du groupe de Xavier Niel.