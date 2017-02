Quelles applications pour gérer ses tâches au quotidien ?

Modifié le 13/09/2016 à 13h32

Qu'il s'agisse d'aller chercher du pain, de passer prendre quelqu'un à la gare ou de rendre un dossier, aujourd'hui, faire un noeud à son mouchoir ne suffit plus. En revanche, lorsque le smartphone - et ses capteurs - sont exploités par plusieurs éditeurs, il peut devenir intéressant de gérer des listes de tâches.Nous trouvons sur le marché une multitude d'applications spécialisées. Mais laquelle choisir ? Certains services misent sur l'ergonomie, d'autres mettent en avant les listes partagées, d'autres encore se présentent comme des outils de productivité et dépassent le cadre de l'usage personnel.Si chacune de ces applications a ses spécificités, elles proposent, le plus souvent, de débloquer certaines fonctionnalités via une souscription premium et sont présentes, en majorité, sur un grand nombre de plateformes. Voici donc une petite sélection sans prétention passant en revue les fonctionnalités les plus populaires.