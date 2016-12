Windows 10 : les logiciels gratuits indispensables

Lecteur Windows Media vs VLC

Lecteur Windows Media est sensé tout faire même si, concrètement, c'est pour la musique qu'il s'en sort le moins mal. On aurait pu espérer que le nouveau système de Microsoft vienne avec le remplaçant de ce lecteur multimédia qui a fait son temps mais, malheureusement, l'éditeur a fait l'impasse.



Soit. Puisque cela fait déjà bien longtemps qu'on doit faire face au désespoir généré par le Windows Media Player version 12 (qui date quand même de 2013 !), le remède s'impose presque de lui-même : l'excellent VLC est également dispo sous forme d'



Si pour une raison ou pour une autre, VLC ne vous donnait pas satisfaction, Media Player Classic (Home Cinema) constitue l'autre grande alternative de choix. Très léger (et donc mieux adapté à des configurations plus anciennes), il s'accommode sans coup férir des formats multimédias les plus courants.



Vidéo, audio, images, leest sensé tout faire même si, concrètement, c'est pour la musique qu'il s'en sort le moins mal. On aurait pu espérer que le nouveau système de Microsoft vienne avec le remplaçant de ce lecteur multimédia qui a fait son temps mais, malheureusement, l'éditeur a fait l'impasse.Soit. Puisque cela fait déjà bien longtemps qu'on doit faire face au désespoir généré par leversion 12 (qui date quand même de 2013 !), le remède s'impose presque de lui-même : l'excellent VLC . Simple pour les néophytes mais offrant moult possibilités pour les experts, efficace, libre et gratuit, le logiciel cartonne et ce n'est pas pour rien. Pour ceux qui le souhaiteraient,est également dispo sous forme d' app Windows Si pour une raison ou pour une autre, VLC ne vous donnait pas satisfaction,constitue l'autre grande alternative de choix. Très léger (et donc mieux adapté à des configurations plus anciennes), il s'accommode sans coup férir des formats multimédias les plus courants.

Sérieusement, l'interface du tout en rondeur du Lecteur Windows Media en jette au sein d'un système en flat design non ?

Paint vs Paint.NET

Paint a-t-il encore vraiment sa place sur ce système ? Ni doué pour le dessin, ni pour l'édition photo, celui-ci se voit relégué au rang de jeu pour enfant ou de convertisseur de format d'images (puisque ça, il le fait bien).



À ses côtés,



Consulter notre article complet concernant Paint.NET 4.0 Autre composant ancestral de Windows,a-t-il encore vraiment sa place sur ce système ? Ni doué pour le dessin, ni pour l'édition photo, celui-ci se voit relégué au rang de jeu pour enfant ou de convertisseur de format d'images (puisque ça, il le fait bien).À ses côtés, Paint.NET a l'allure d'un outil professionnel et, bien que cette qualification ne lui sied guère, il fait bien plus que Paint et bien mieux. Si sa spécialité n'est pas la création (pas de vectoriel ou de brosse dédiée à la peinture), ce logiciel est en revanche doué pour la retouche. Doté d'outils précis, Paint.NET fait bien plus que dépanner ; il gère les calques, les modes de fusion, propose nombre d'effets, un historique des modifications, etc. Bref, un autre incontournable gratuit à essayer sans hésiter.

A gauche Paint, à droite Paint.NET.

Visionneuse vs XnView MP

la visionneuse Windows. Apparue avec Windows Vista, celle-ci n'est pas dénuée d'intérêt ; elle a au moins le mérite de permettre la visualisation de pas mal de formats d'image puis de les imprimer... ou de les ouvrir dans un autre logiciel. Ce que ne fait pas la visionneuse, l'app universelle Photos le fait, c'est vrai, mais avouons que la gestion des collections avec celle-ci est un calvaire.



Nous avons donc décidé de couper la poire en deux avec XnView MP. L'outil est étonnant de sa simplicité, et offre de nombreuses fonctionnalités dont l'accès et la manipulation sont à portée de tout un chacun. Léger et personnalisable, XnView MP est un MUST. Il est entendu que d'autres logiciels pourraient être cités ici : XnView MP est fait pour vous. Continuons dans le domaine de l'image et de la photo avec. Apparue avec Windows Vista, celle-ci n'est pas dénuée d'intérêt ; elle a au moins le mérite de permettre la visualisation de pas mal de formats d'image puis de les imprimer... ou de les ouvrir dans un autre logiciel. Ce que ne fait pas la visionneuse, l'app universelle Photos le fait, c'est vrai, mais avouons que la gestion des collections avec celle-ci est un calvaire.Nous avons donc décidé de couper la poire en deux avec. L'outil est étonnant de sa simplicité, et offre de nombreuses fonctionnalités dont l'accès et la manipulation sont à portée de tout un chacun. Léger et personnalisable,est un MUST. Il est entendu que d'autres logiciels pourraient être cités ici : RawTherapee pour les passionnés ou Picasa pour les partageurs (même si Google en a arrêté le développement). Cela dit, si vous souhaitez un logiciel qui va à l'essentiel,est fait pour vous.

A gauche la visionneuse Windows, à droite le volet gestion d'XnView MP

Modifié le 13/12/2016 à 12h37

Désormais stabilisé, le logiciel évolue toujours par le biais de mises à jour régulières qui viennent corriger ou modifier quelques fonctionnalités natives et certains comportements de l'interface. La mise à jour Windows 10 Anniversary est également sortie en été 2016 et s'est intéressée à l'interface, au menu Démarrer...L'offre Windows 10 ne bouge cependant pas beaucoup pour ce qui est des applications embarquées par défaut et certains de ces logiciels accusent un cruel retard sur l'offre alternative. Celle-ci se révèle généralement plus richement dotée sur le plan des fonctionnalités. Bien souvent, elle est aussi plus légère, donc nettement plus rapide sur une machine qui n'est pas équipée de composants dernier cri.Partant de ce constat, nous avons décidé d'actualiser notre sélection de logiciels alternatifs auxdont Windows 10 a hérité de ses « ancêtres ». De quoi améliorer votre expérience au sein d'un système réellement moderne mais qui aurait mérité, peut-être, de voir ses outils affûtés.