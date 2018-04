FutureMark devient UL Benchmarks, mais rien ne devrait changer

FutureMark change de nom et devient UL Benchmarks

Modifié le 24/04/2018 à 10h57

Le rachat en lui-même ne date pas d'hier : FutureMark a été racheté par Underwriters Laboratories, plus communément appelée UL, en 2014.UL, fondée en 1894, emploie plus de 12 000 personnes dans une quarantaine de pays. Ses solutions permettent d'aider les clients, les acheteurs et les décideurs à gérer les risques et la complexité des marchés modernes.Depuis son rachat, la stratégie marketing de FutureMark n'avait pas changé. Il continuait à développer ses produits, notamment 3DMark, comme autrefois. Les deux entreprises prospéraient indépendamment l'une de l'autre.C'est à présent de l'histoire ancienne. FutureMark change de nom et devient. Par la même occasion, l'ancien site est également déplacé vers une nouvelle adresse : https://benchmarks.ul.com. Enfin, l'ensemble des pages sur les réseaux sociaux ont été renommées, avertissant par la même occasion les fans de la marque de l'évolution de la société.FutureMark, ou devrait-on dire, assure que ce changement n'affectera pas ses produits phares, tels que PCMark ou 3DMark , marques bien connues du secteur. Tous les utilisateurs peuvent continuer à utiliser les différents outils comme avant et leurs données n'ont pas été effacées, la base de données de la société ayant elle aussi été migrée.UL Benchmark indique par ailleurs que de nouveaux produits seront développés par ses équipes tandis que les actuels produits continueront d'être maintenus.Ce changement de marque devrait donc être relativement transparent et assure à lui seul un petit buzz dans la communication de la société.