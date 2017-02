La version des pilotes (ou "drivers" en anglais) est un paramètre assez peu suivi par les utilisateurs, en particulier si l'ordinateur n'est pas destiné au jeu. Pour autant, c'est une erreur de négliger les pilotes, ces composant logiciels qui n'ont d'autre but que de permettre la communication entre le matériel et le système d'exploitation ; ils sont en effet nécessaires au bon fonctionnement et aux bonnes performances de l'ordinateur.est un logiciel qui permet de scanner le matériel référencé ainsi que les pilotes installés au sein de votre système d'exploitation afin de mettre à jour ceux s'avéreraient être obsolètes. Une fois sélectionnés par l'utilisateur, ceux-ci pourront être mis à jour en quelques clics à peine ; sans effort.Notez que le téléchargement s'effectue depuis un serveur sécurisé et que le processus de mise à jour et d'installation peut être automatisé.