La Norvège développe un porte-container électrique et autonome

Mise à l'eau fin 2018

L'autonomie petit à petit

Modifié le 19/05/2017 à 16h46

Le navire est conçu pour des liaisons simples entre deux ports. Mais des interrogations persistent sur son autonomie.Il s'appellera, Yara comme l'industriel de la chimie qui en a passé commande, et Birkeland comme le physicien norvégien qui comprit le premier à la fin du 19ème siècle la cause des aurores boréales. Ce porte-conteneur doit être mis à l'eau fin 2018 dans les fjords de Norvège, et son inauguration pourrait être marquée d'une pierre blanche dans l'histoire de la construction navale.Electrique, ledevrait faire la navette 7 jours sur 7, 24h/24 entre trois ports du littoral norvégien séparés d'une petite cinquantaine de kilomètres les uns les autres. Un trajet fixe donc, dans des eaux calmes et sur de courtes distances. Son propriétaire, l'industriel de la chimie Yara qui fabrique des engrais, espère ainsi se passer de la flotte de cent camions roulant au diesel qui effectuent chaque année 40.000 voyages d'un port à l'autre.Construit par le norvégien Kongsberg, lesera alimenté par des batteries. Au vu des incertitudes sur l'autonomie du navire, un équipage assurera son fonctionnement dans un premier temps. La téléopération sera testée à partir de 2019, avant de passer à l'autonomie complète l'année suivante.S'il fonctionne, ledeviendra le premier navire électrique et autonome de la planète. Des projets concurrents sont lancés dans le monde entier. Dans le civil, signalons l'européen cargoXpress dédié au cabotage et alimenté à l'énergie solaire. Côté militaire, Le Pentagone américain travaille lui sur un projet de drone maritime, un navire de guerre automatisé pour la surveillance côtière, mais à propulsion traditionnelle diesel ou nucléaire.