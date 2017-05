Voitures autonomes : 200 millions de véhicules en moins aux USA ?

Le TaaS généralisé aux Etats-Unis en 2030 ?

Des économies pour les ménages mais la fin de l'ère automobile

Modifié le 05/05/2017 à 09h56

L'avènement de ce nouveau mode de transport permettra l'arrivée d'un nouveau concept, le Transport as a Service (Transport en tant que Service), ou TaaS, qui va changer la manière de concevoir les voyages en voiture.Les projections du cabinet RethnikX peuvent paraître un peu optimistes, mais il est clair que la tendance est lancée : selon les experts du cabinet les voitures 100 % autonomes, que Tesla a annoncées pour 2019, pourrait être autorisées à rouler sur les routes américaines à l'horizon de 2020. Dix ans plus tard, soit aux alentours de 2030 selon les projections de RethinkX, elles seront déjà devenues incontournables.A cette date, d'après le cabinet, 95 % des Américains seront transportés par de nouveaux services, les TaaS, soit des voitures autonomes et électriques qu'il sera possible d'appeler à l'instar d'un taxi. L'impact sur le panorama routier américain sera majeur : de 247 millions de véhicules actuellement sur les routes aux Etats-Unis, le nombre de voitures chutera d'environ 200 millions et ne sera plus que de 44 millions selon le cabinet.Le cabinet RethinkX a poussé la réflexion plus loin : quelles seront les conséquences sur l'économie américaine et sur les ménages ? La première va souffrir, les seconds vont y gagner.La chute du nombre de voitures sur les routes réduirait la production de véhicules neufs de 70 % selon l'étude menée par RethinkX, tandis que la production de pétrole chuterait de 25 %, car les voitures autonomes seront électriques.Les ménages, eux, gagneraient gros : si les précisions deviennent réalité, un ménage américain pourrait économiser près de 5.600 dollars par an en supprimant les frais liés à la possession d'un véhicule (assurance, essence, entretien...) et en n'optant plus que pour des déplacements avec les services TaaS.