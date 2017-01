Hyperloop : les trains à 1200 km/h seront made in Toulouse

Hyperloop compte profiter du savoir-faire toulousain

Une start-up qui pourrait révolutionner les transports

Modifié le 27/01/2017 à 17h41

Pour développer ses trains évoluant dans des tubes à basse pression, la start-up californienne investira l'ancienne base militaire de Francazal. Ce centre de recherche et développement prendra la forme d'incubateur, où d'autres start-up du secteur des transports seront également hébergées.Hyperloop, qui n'a que 30 salariés tout en affirmant travailler avec «», compte profiter du savoir-faire aéronautique très présent dans le bassin toulousain pour ses recrutements. 25 salariés devraient être embauchés à l'horizon 2021. Une piste d'essai longue d'1 km sera construite sur le site, en réplique à celle actuellement en chantier près des bureaux de Hyperloop en Californie. L'Etat français a d'ores et déjà octroyé à Hyperloop un crédit d'impôt recherche d'un montant de 15 millions d'euros. La Région Occitanie, pour sa part, participera aux frais immobiliers.Le principal enjeu sur lequel travaille Hyperloop est la vitesse. L'idée de propulser un train dans un tunnel étanche à basse pression a été suggérée par Elon Musk, le fondateur de SpaceX . Une partie de ses collaborateurs s'enthousiasment alors pour ce projet et créent la société Hyperloop qui, par ailleurs, n'a rien à voir avec SpaceX. Hyperloop se pense davantage comme une plateforme plutôt qu'une entreprise de transports et souhaite se limiter à développer une technologie.Plusieurs gouvernements à travers le monde se sont laissé séduire par ce projet innovant. Le gouvernement slovaque a signé un accord de coopération avec la start-up, dans la perspective d'ouverture de liaisons ferroviaires à grande vitesse Bratislava-Budapest et Bratislava-Vienne. Si le projet se réalise, ces trajets ne prendront que 10 et 8 minutes respectivement. Aux Emirats Arabes Unis, la famille royale a octroyé à Hyperloop un soutien financier, afin que la start-up développe la liaison Abu Dhabi-Al Ain, pour laquelle une étude de faisabilité concluante a été présentée en décembre 2016.