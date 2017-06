Test HTC U11 : l’excellent photophone que l’on peut presser !

HTC U11 : un design réussi, mais trop classique

© Gabriel Manceau Très bon point pour HTC : à l'unboxing, on se rend compte que le smartphone est livré avec de nombreux accessoires (écouteurs, adaptateurs et même coque transparente !) © Gabriel Manceau La face arrière est brillante, mais assez classique © Gabriel Manceau Attention à la matière, qui prend vite la poussière et les traces de doigts. © Gabriel Manceau Pas de prise jack pour les écouteurs ! © Gabriel Manceau Par contre, le port USB-C vous sera utile même pour vos écouteurs. © Gabriel Manceau On vous l'avait dit : une face arrière particulièrement brillante. © Gabriel Manceau L'emplacement SIM, somme toute basique.

Le HTC U11 reconduit le très bon écran Super LCD 5

© Gabriel Manceau De beaux angles de vision, une résolution confortable, une colométrie au top : l'écran est excellent. © Gabriel Manceau Seul bémol : une luminosité presque trop importante, notamment de nuit.

Interface HTC Sense : rapide et efficace

© Gabriel Manceau L'interface de base est assez simple, mais complète sans faire de doublons. Quelques options de l'interface. © Gabriel Manceau Comme souvent, quelques paramètres sont très facilement accessibles. © Gabriel Manceau Marre du thème basique ? Optez pour un thème à télécharger. © Gabriel Manceau Le thème changera même une partie des icônes.

© Gabriel Manceau La configuration de l'Edge Sense est facile, mais doit être faite - et bien faite ! © Gabriel Manceau Le mode avancé permet de configurer une pression courte et une pression longue, pour deux fois plus d'actions possibles. © Gabriel Manceau Les actions à déclencher avec l'Edge Sense sont diverses et variées. © Gabriel Manceau Petit bonus : avec le Gestes Motion Launch, vous pouvez assigner certains glissements de doigts à des actions spécifiques.

Modifié le 13/06/2017 à 16h39

La marque a toujours proposé des téléphones haut de gamme, et c'est encore une fois le cas. Lepossède deux faces en verre, et un cadre en aluminium avec des bords arrondis. La coque arrière est impressionnante.Plusieurs couches de verre permettent différentes nuances de couleurs grâce aux reflets de la lumière qui changent en fonction de l'angle avec lequel vous le tenez. C'est particulièrement beau à voir sur le coloris bleu.La contrepartie est un smartphone qui, et qui a tendance à glisser s'il n'est pas posé sur une surface parfaitement plate. La parade : une coque transparente fournie par le constructeur dans la boîte du HTC U11, très complète.La face avant n'est pas du même niveau. La première chose qui saute aux yeux, ce sont les bordures d'écran. Nous sommes en 2017, et d'autres mobiles haut de gamme comme le Galaxy S8 et le LG G6 sont passés par là. Le HTC U 11 souffre forcément de la comparaison avecLe bouton central situé sous l'écran abrite le lecteur d'empreinte, extrêmement réactif. Les touches tactiles de chaque côté sont rétroéclairées, mais un peu petites par rapport à la place disponible, ce qui renforce cette impression de gabarit encombrant.Vous aurez noté l'absence de prise jack. La partie audio passe maintenant directement via l'USB-C, avec les écouteurs compatibles dans la boîte. Heureusement, HTC propose également un adaptateur jack 3.5 si vous voulez utiliser votre propre casque ou écouteurs. Le premier haut-parleur se trouve au-dessus de l'écran, et le second sur la tranche inférieure, nous y reviendrons dans la partie audio.L'écran de 5,5 pouces embarque une définition Quad HD de 2560 x 1440 pixels, offrant au HTC U11 une résolution plus que confortable de 534 pixels par pouces. Les angles de visions sont excellents, tout comme la colorimétrie et le contraste, même si ce dernier reste loin derrière celui des écrans Super AMOLED.La luminosité maximum est. Cette force peut devenir une contrainte lorsque vous êtes dans le noir complet, la luminosité minimum étant un peu trop importante pour les yeux sensibles.Le format d'écran reste du 16:9, et non sur du 18:9 comme le LG G6 et le Samsung Galaxy S8, le tout protégé par la technologie Gorilla Glass 5 pour une meilleure résistance aux chutes.C'est Android 7.1.1 qui est livré avec la surcouche HTC Sense. La marque taïwanaise propose depuis longtemps une interface assez proche de l'expérience « pur Android », avec quelques ajouts bienvenus. Ainsi, on retrouve le bureau Blinkfeed qui regroupe les news, mais également les flux de vos applications comme Facebook, Twitter ou encore LinkedIn.HTC Sense ne fait. Par exemple, il n'y a pas d'application galerie, cette dernière étant directement intégrée à Google Photos.On retrouve également les thèmes pour changer l'apparence de l'interface, ou encore l'assistant HTC Sense Companion qui vous donne quelques conseils et recommandations, sans aller plus loin que Google Assistant que vous pouvez toujours utiliser.Venons-en à la fonctionnalitéqui permet d'exécuter une action en pressant les tranches (droite et gauche) simultanément. Est-ce que cela marche bien ? Oui, à condition de bien régler les niveaux de pression au préalable en fonction de la force que vous souhaitez y mettre.La qualité de fabrication du smartphone inspire confiance, de telle sorte qu'à aucun moment nous n'avons craint de le serrer dans notre main. Une fois, vous n'avez plus qu'à y associer une action.Vous pourrez par exemple lancer rapidement l'application photo en pressant légèrement le HTC U11, et lancer Google Assistant lorsque vous pressez plus fort. Vous pouvez aussi ouvrir l'application de votre choix, faire une capture d'écran ou encore lancer un enregistrement vocal.HTC Edge Sense vient remplacer avantageusement un bouton personnalisable. Si vous vous en donnez la peine, cette fonctionnalité peut se montrer pratique et intuitive à l'usage. Sans révolutionner le smartphone, la fonction reste intéressante.