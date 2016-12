Meilleur smartphone 2016 : notre top 10

Le OnePlus 3 fut l'un de nos coups de cœur cette année. Ce smartphone rassemble tous les ingrédients du smartphone haut de gamme : construction exemplaire, fiche technique blindée, autonomie sérieuse. Le tout est caractérisé par un positionnement tarifaire agressif auquel on s'habitue drôlement bien (399 euros, pourquoi payer plus ?) et par une interface propre, bénéficiant d'un suivi plus réactif que la moyenne.



Par rapport au OnePlus 2, cette troisième mouture apporte de la finesse (et ce n'était pas du luxe), des performances en hausse, la recharge rapide, une meilleure gestion de la chauffe, un écran plus contrasté et lumineux, un meilleur appareil frontal, un capteur biométrique plus nerveux (c'est peu dire) et du NFC. L'autonomie, la connectique, les couches audio et réseau ne changent pas, tandis que la partie photo/vidéo est plus discutable (il y a du mieux, comme la HDR et l'autofocus à détection de phase, et du moins bon, comme la photo de nuit et les RAW moins impressionnants).



Le OnePlus 3 est donc un très bon smartphone, séduisant et même, coup de cœur. Ce qui se fait de mieux aujourd'hui à ce prix. Même s'il perd un peu de la singularité qui avait fait la marque de fabrique de OnePlus à ses débuts.







Comparer les prix