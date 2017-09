Qualcomm trolle Apple : les Android sont toujours en avance

Qualcomm liste les nouveautés de l'iPhone 8 présentes sur les smartphones Android

Android est premier mais Apple les concentre dans un même appareil

Modifié le 12/09/2017 à 09h26

Mais cette année 2017, le troll arrive la veille de lad'Apple et pas par les internautes : par Qualcomm, le constructeur américain de puces électroniques.Est-ce la dernière fuite majeure d'informations en amont de lad'Apple qui se tient le 12 septembre 2017 qui a inspiré le billet sur le blog officiel de Qualcomm ? Ou est-ce la volonté de souffler sur les braises, Qualcomm et Apple étant en procès et Apple ayant remporté une bataille justement le 11 septembre 2017, le même jour de la publication du post par Qualcomm ?Dans tous les cas, il a matière à faire jaser les fans de la firme de Cupertino. Qualcomm s'est en effet amusée à dresser la liste des nouveautés supposées de l'iPhone 8 en se basant sur les rumeurs les plus insistantes et à dire que tel ou tel smartphone, tournant sous Android, les possède déjà. Naturellement, Qualcomm n'oublie pas de préciser qu'elle est à l'origine d'une bonne partie de ces nouvelles fonctionnalités grâce à ses puces utilisées par la grande majorité des constructeurs, notamment sur les smartphones haut-de-gamme.On vous laisse admirer la liste dressée par Qualcomm qui n'est pas «» :Qualcomm ne fait, au final, que rendre à César ce qui appartient à César : les smartphones Android sont les premiers à embarquer certaines technologies. Qualcomm signale ainsi que l'écran 4K supposé de l'iPhone 8 est présent sur le Xperia XZ Premium, que la double caméra se trouve déjà sur les Samsung S8 et Note8 (entre autres), ou encore que le Bluetooth 5 est disponible sur le Xiaomi Mi6 ou le HTC U11 C'est vrai ; mais Apple devrait concentrer la majorité de ces nouveautés dans son prochain smartphone, alors que dans le cas d'Android, les nouveautés sont éparpillées sur plusieurs modèles de divers constructeurs. C'est peut-être la force de cette marque : le groupe n'innove pas au sens premier du terme (malgré la manière que la firme a de présenter ses nouveautés) mais il adapte, améliore et place le tout dans un seul appareil.