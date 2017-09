iPhone 8 : rumeurs sur les prix, les annonces, le nom

Pas d'iPhone 7s mais 3 iPhone 8 ?

Quelques prix ont fuité pour l'iPhone 8

#iPhone8



64 GB: 999$

256 GB: 1099$

512 GB: 1199$ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 4 septembre 2017

Modifié le 12/09/2017 à 10h30

Il se pourrait, notamment, qu'Apple crée la surprise en n'annonçant pas de nouveaux iPhone 7, ce qui serait un changement radical dans la stratégie de la marque.Généralement, Apple dévoilait, l'année suivant l'annonce de son dernier smartphone, une version « améliorée ». Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que le 12 septembre 2017, Apple dévoile lors de sa keynote des iPhone 7s comme il y a eu les 6s par exemple. Selon le site 9to5Mac , qui cite des constructeurs d'accessoires pour la marque à la pomme, 2017 romprait avec cette habitude.Apple n'aurait pas l'intention de dévoiler d'iPhone 7s, mais se concentrerait sur l'iPhone 8, très attendu. Il en aurait même préparé trois versions : les classiques iPhone 8 et 8 Plus ainsi qu'un iPhone Edition, une nouveauté, qui permettrait de célébrer les 10 ans de la révolution de l'iPhone, le premier modèle ayant été présenté en 2007 par feu Steve Jobs.La rumeur d'un iPhone Edition n'est pas nouvelle, mais personne ne savait s'il s'agissait du simple nom de l'iPhone 8 (qu'on appelle iPhone 8 par commodité en suivant la logique d'Apple) ou d'un smartphone à part. Finalement, ce serait le cas, avec un nouveau design en verre et aluminium.L'autre grande question que se posent les fans de la firme de Cupertino est la suivante : combien va-t-il falloir payer pour avoir le dernier smartphone d'Apple ? Là aussi, les rumeurs sont légion.Le leaker Benjamin Geskin, à l'origine de plusieurs fuites confirmées par la suite, aurait pu obtenir les prix de l'iPhone 8 en fonction de sa capacité de stockage. Comme prévu, Apple s'apprête à passer la barre psychologique des 1.000 dollars.L'iPhone 8 serait disponible avec trois capacités de stockage : 64 Go, 256 Go et 512 Go. Les prix affichés sont en conséquence : 999 dollars, 1.099 dollars et 1.199 dollars respectivement. De quoi laisser entendre que les Français devront payer plus de 1.000 euros rien que pour la version 64 Go de l'iPhone 8.