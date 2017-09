L’iPhone 8 OLED pourrait coûter plus de 1.000 euros

L'iPhone 8 OLED dépassera probablement les 1.000 euros

Ce que l'on sait de la fiche technique de l'iPhone 8

Modifié le 25/08/2017 à 11h34

Si l'information est confirmée, cela signifie que son prix de vente dépassera la barre symbolique des 1.000 euros en France.Alors que le prochain iPhone d'Apple, l'iPhone 8, qui devrait être doté d'un écran OLED remplaçant l'écran LCD, sera officiellement présenté au cours d'une conférence qui se tiendra aux alentours du 15 septembre 2017, de nombreuses rumeurs courent sur la toile et dans les médias. La dernière en date nous vient du très prestigieux quotidien américain. Selon les sources a priori fiables citées par le journal, l'iPhone 8 OLED sera vendu 999 dollars sur le marché américain.Et au regard de la différence de prix de vente des smartphones entre les Etats-Unis et l'Europe, on peut supposer que l'iPhone 8 OLED coûtera plus de 1.000 euros sur le marché français. En effet, prenons l'exemple du Galaxy Note 8, le dernier modèle de Samsung : s'il s'affiche sous la barre des 1.000 dollars aux Etats-Unis (929 dollars), il franchit le seuil symbolique des 1.000 euros en France puisqu'il coûte 1009 euros.Comme le veut la tradition en ce qui concerne les produits d'Apple à venir, de nombreuses caractéristiques techniques de l'iPhone 8 ont fuité dans les médias et sur les réseaux sociaux. D'après le, l'iPhone 8 sera bel et bien doté d'un écran OLED de 5,1 pouces, qui pourrait être à bord incurvé, comme le Galaxy S8 de Samsung.Les sources duconfirment également des rumeurs déjà entendues ailleurs : l'iPhone 8 disposera de la technologie de reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l'appareil, et pourra se recharger sans fil, par induction magnétique.