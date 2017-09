Nokia 8 : le nouveau flagship Android déjà chez Clubic !

Nokia de retour !

Le mode Glance, permet de garder un oeil sur ses notifications. Pratique !

Le Nokia 8 bénéficie de l'expertise Zeiss pour sa section photo, avec un système à double capteur 13 mégapixels à l'arrière.



De la capture vidéo 4K à l'avant, comme à l'arrière !

Modifié le 04/09/2017 à 11h39

Il y a quelques semaines maintenant,avait choisi Londres pour officialiser son tout nouveau. Récemment, Nokia invitait la presse à Paris pour prendre en mains son nouveau joujou. Rappelons qu'il s'agit là du nouveaudu constructeur, qui souhaite retrouver une place de choix sur le marché des smartphones, après quelques années d'errance avec Microsoft. Exit Windows Phone donc, place à un Android nettement plus apprécié des utilisateurs, avec en prime ici une version très pure promet Nokia, pour des performances optimales, et des mises à jour régulières.Rappelons que le nouveau Nokia 8 sera lancé dans quelques jours maintenant, au prix de 599 euros. Sa fiche technique est assez aguicheuse, puisque le smartphone est animé par un processeur SnapDragon 835, couplé à 4 Go de RAM. De quoi afficher d'excellentes performances, puisque, rappelons-le, on dispose ici d'un Android (7.1.1) très pur, et sans la moindre surcouche superflue, ni même la moindre application tierce (type jeux, antivirus...) que l'on retrouve sur d'autres smartphones. Un bon point !Côté écran, Nokia a fait le choix d'équiper son nouveau terminal d'une dalle IPS de 5,3", en qualité WQHD, en résolution de 1440 x 2560 pixels. Contrairement à un Galaxy S8 qui est, l'écran n'occupe pas la quasi-totalité de la face avant ici, et on retrouve au bas de la dalle, un bouton principal, doté d'un capteur d'empreintes, ainsi que les touches virtuelles Android. Au-dessus de l'écran, un capteur 13 mégapixels pour les, mais également pour les, sur lesquels nous reviendrons dans notre test.A l'arrière de la bête, un double capteur signé Zeiss, qui permet de profiter de deux modules de 13 mégapixels chacun. Comme sur d'autres smartphones, on retrouve ici un capteur monochrome et un capteur RGB. Via l'application Photo, il est possible de switcher très simplement d'un capteur à un autre, ou d'utiliser les deux. Côté vidéo, le Nokia 8 permet de filmer en Ultra HD 4K, via son double capteur dorsal, mais aussi sa caméra frontale.Le test de ce tout nouveau Nokia 8 sera publié très prochainement sur Clubic, alorscomme on dit !