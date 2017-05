Samsung aurait déjà écoulé 5 millions de Galaxy S8

Samsung devrait écouler 50 millions de Samsung Galaxy S8, selon un analyste

La sortie du Samsung Galaxy S8 en Chine dopera les ventes

Modifié le 17/05/2017 à 09h04

L'information n'est pas officielle, mais serait toutefois crédible : selon un collaborateur de Samsung parlant sous couvert d'anonymat, tous pays confondus, les ventes du dernier smartphone en date du fabricant sud-coréen totalisent déjà plus de 5 millions d'unités.En mars 2017, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo de KGI Securities prédisait que 40 à 45 millions d'unités seraient vendues avant fin 2017, soit moins que les ventes du Galaxy S7 en 2016, qui ont totalisé 52 millions. Et quelques jours après le lancement du Galaxy S8, un autre analyste, Lee Jae-yoon de Yuanta Securities, avançait son estimation selon laquelle le fabricant écoulerait 50,4 millions d'exemplaires avant fin 2017. Toujours selon ses prédictions, grâce à son écran plus grand, le modèle Galaxy S8+ se vendrait même légèrement mieux que le simple S8 (27,1 millions d'exemplaires, soit 53,9 % des parts de marché).L'objectif de ventes que se serait fixé Samsung lui-même serait, toujours selon, de 60 millions d'unités.Peu avant sa sortie, Koh Dong-jin, le directeur du département Produits mobiles de Samsung, annonçait que les précommandes de ce smartphone avaient surpassé les attentes de sa direction.Deux facteurs devraient encourager les ventes cette année. D'une part, le smartphone n'est toujours pas vendu dans l'ensemble des pays. Leur nombre devrait toutefois atteindre 120 avant fin mai, annonce Samsung. Le pays qui concentrera plus que tout autre l'attention des observateurs sera sans doute la Chine, où les ventes commenceront le 18 mai 2017. D'autre part, les fêtes de fin d'année sont un moment clé pour les ventes de smartphones, et nombre de consommateurs attendraient ce moment pour l'acheter. Il n'est pas difficile de deviner que les prix des smartphones sortis en début d'année auront baissé d'ici là.