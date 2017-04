Amazon : la livraison des Galaxy S8 en avance

Une livraison entre minuit et deux heures du matin

Les nouveaux clients Amazon Prime bénéficiaient même d'une réduction

Modifié le 20/04/2017 à 10h43

Les fans de la marque sud-coréenne les plus impatients ont pu en effet avoir le S8 entre les mains quelques heures avant le 20 avril 2017, date à laquelle il est prévu pour être disponible en magasin.Les clients Amazon Premium ont reçu un drôle de message le 19 avril 2017, comme le signale EconomieMatin : une offre spéciale pour la sortie du Galaxy S8. Il leur suffit d'utiliser l'un des avantages de l'offre payante Amazon, Amazon Prime Now, qui promet une livraison en une heure dans certaines zones géographiques, pour obtenir le téléphone tant attendu.Les abonnés au programme Amazon Premium n'avaient qu'à commander le téléphone entre 21h45 et 23h45 le 19 avril 2017 et opter pour la livraison gratuite en une heure pour que le nouveau smartphone de Samsung leur soit livré entre minuit et 2 heures du matin, un créneau spécialement ajouté par Amazon pour l'occasion.L'offre a probablement intéressé plusieurs dizaines de clients et il serait intéressant qu'Amazon communique sur le nombre de livraisons et de commandes réalisées dans le cadre de cette opération spéciale. Mais la firme de Seattle reste toujours très énigmatique concernant le succès, ou non, de son programme Amazon Premium, ne communiquant que très peu sur le sujet.En tout cas, l'occasion a pu permettre au groupe de recruter de nouveaux clients : Amazon avait également rappelé son code promotionnel, "NOW15", qui permet de bénéficier de 15 euros de réduction sur la première commande Amazon Prime Now. Un code qui n'est toutefois pas réservé à cette opération spéciale pour le Galaxy S8.