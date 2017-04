Sortie du Galaxy S8 : combien coûte-t-il ?

Un tarif premium pour le Galaxy S8

Les caractéristiques du Galaxy S8

Modifié le 28/04/2017 à 17h44

Disponible en Amérique du Nord depuis le 21 avril 2017, le dernier smartphone de Samsung, le Galaxy S8 et S8+, est disponible à la vente en France depuis ce vendredi 28 avril. Toutefois, ceux qui l'avaient précommandé ont normalement reçu leur smartphone il y a 8 jours déjà. Par ailleurs, dans les enseignes distribuant les Galaxy S8 et S8 +, seules les versions proposant 64 Go de mémoire sont proposées.Chez Darty, un Galaxy S8 64 Go vous coûtera 809 euros , contre 909 euros pour un Galaxy S8+ 64 Go . A la Fnac, seuls les Galaxy S8 sont disponibles, pour 809 euros également. Enfin, c'est sur Amazon que vous pourrez réaliser les meilleures affaires, puisque certains Galaxy S8 s'affichent à 740 et 790 euros. A noter également que toutes les enseignes proposent le modèle dans trois coloris différents : argent polaire, orchidée et noir carbone.Le Galaxy S8 est proposé dans deux versions différentes : le S8, qui présente un écran de 5,8 pouces et le S8+, dont l'écran fait 6,2 pouces (d'où la centaine d'euros de différence dans le prix des deux appareils). Par ailleurs, l'écran, à bord incurvé, couvre désormais la quasi-totalité de l'appareil et le bouton central, qui a disparu, est placé sous l'écran.Mais l'innovation majeure du Galaxy S8 tient dans le tout nouvel assistant personnel intelligent, Bixby, qui peut répondre aux requêtes des utilisateurs. Enfin, c'est la promesse de Samsung, car pour l'instant, la fonctionnalité "assistance vocale" de Bixby n'est disponible qu'en coréen. L'assistant devrait prochainement comprendre l'anglais. Quant à la maîtrise du français, elle est attendue pour la fin de l'année 2017.