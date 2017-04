S8 : l’assistant vocal Bixby ne parlera pas anglais

Les S8 seront lancés sans Bixby Voice

Indisponibilité de Bixby Voice : un impact sur les ventes de S8 ?

Modifié le 12/04/2017 à 17h21

Alors que les Galaxy S8 et Galaxy S8+ sortent le 20 avril prochain, Samsung a annoncé qu'ils seront livrés sans l'une des fonctionnalités phare mise en avant au cours de la conférence de lancement, à savoir l'assistant vocal Bixby. Cet assistant intelligent promis par Samsung diffère des autres assistants vocaux existants, comme Siri ou Google Assistant, puisqu'il propose plusieurs fonctionnalités : l'assistance vocale "Bixby Voice", la reconnaissance des produits ou lieux sur une image "Bixby View", la gestion des flux d'informations qui lui permet de hiérarchiser les notifications "Hello Bixby".Si les deux dernières fonctionnalités citées seront bien disponibles, Samsung a annoncé que Bixby Voice, qui est probablement la plus attendue des trois, ne serait, pour l'instant, pas proposée aux utilisateurs américains lors du lancement des nouveaux Galaxy, les S8 et S8+. La raison ? L'assistant vocal ne supporte pas l'anglais, et ne comprend pour l'instant que le coréen.Le fait que l'assistant vocal Bixby ne soit pas encore tout à fait au point n'est pas étonnant quand on sait la course effrénée à laquelle s'est livré Samsung pour se jeter dans la mêlée des assistants vocaux après son acquisition de Viv Labs en octobre 2016. Visiblement, la firme sud-coréenne disposait d'un délai insuffisant pour proposer un assistant vocal supportant plusieurs langues avant le lancement officiel des nouveaux Galaxy.Samsung a ainsi précisé que la fonctionnalité Bixby Voice arriverait plus tard, au printemps dans le cas des Etats-Unis. Quant à la France, il faudra a priori attendre le troisième trimestre de 2017 pour que l'assistant vocal soit en état de marche. Néanmoins, si certains utilisateurs risquent d'être déçus par ce revirement, le fait que Bixby Voice ne soit dans un premier temps pas disponible devrait avoir un impact limité sur les ventes.Et s'il vous tente, n'oubliez pas que vous pouvez pré-commander le Galaxy S8 pour le recevoir 8 jours avant tout le monde !