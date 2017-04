Les Galaxy S8 et S8+ sont difficilement réparables

Le site iFixit a tenté de démonter le S8

Les S8 ont la même batterie que les Galaxy Note 7

Modifié le 20/04/2017 à 15h38

Alors que les premiers Galaxy S8 et S8+ viennent à peine d'être livrés, les bricoleurs du siteont tenté de les démonter afin de juger de la facilité à les réparer en cas de casse. Ils se sont aperçus que la batterie est collée à la coque du téléphone, ce qui la rend très difficile d'accès, et donc presque impossible à changer. Ce "défaut" était déjà présent sur les Galaxy Note 7, indiqueAutre obstacle de taille à la réparation du smartphone : l'écran. En effet, ce dernier bloque l'accès à tous les composants et il faut donc le retirer (opération périlleuse), pour avoir accès aux composants endommagés que l'on souhaite réparer. Une manipulation qui présente le risque de casser l'écran. Or, le coût de remplacement d'un écran est très élevé. En outre, l'ensemble tient grâce à de la colle : pour reconstituer l'appareil, les utilisateurs devront donc investir dans de la colle. Tous ces éléments risquent de décourager les détenteurs de S8 et S8+ à réparer eux-mêmes leurs appareils.Alors que le scandale des explosions de batteries des Galaxy Note 7 a fait beaucoup de tort à Samsung, la firme sud-coréenne n'a visiblement pas jugé bon de changer la batterie, puisqu'on la retrouve sur les Galaxy S8 et S8+.Toutefois, les Galaxy S8 et S8+ ont obtenu une meilleure note que le Galaxy Note 7 : le siteleur a attribué la noté de 4/10 contre 3/10 pour le précédent modèle. L'architecture modulaire du S8 a visiblement été appréciée, même si le site regrette qu'il faille retirer l'écran pour y avoir accès.