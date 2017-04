Galaxy S8 : 1 million de précommandes ?

Galaxy S8 : Samsung a atteint sa cible en Corée du Sud

Galaxy S8 : l'activation est disponible

Modifié le 18/04/2017 à 16h19

En Corée du Sud, les précommandes pour les Galaxy S8 de Samsung ont pris fin ce lundi 17 avril 2017 à midi : il était possible de précommander les smarphones au Samsung Digital Plaza, dans les agences officielles de trois opérateurs de téléphonie mobile et auprès des revendeurs. D'après les chiffres officiels, 728.000 téléphones avaient été précommandés au 12 avril 2017. Si 50.000 Galaxy S8 ont été précommandés par jour depuis cette date, le total des précommandes pourrait dépasser le million et ainsi permettre à la firme sud-coréenne de dépasser l'objectif qu'elle s'était fixé sur son marché domestique.En vue d'atteindre sa cible d'1 million de précommandes, Samsung a intensifié la promotion autour du Galaxy S8 dans les derniers jours où il était possible de réserver l'appareil. 40 espaces d' "expérimentation" du nouveau S8 ont été ouverts dans des grands magasins, centres commerciaux et dans trois agences de télécommunications mobiles de Séoul, la capitale sud-coréenne. D'après Samsung, près d'1,6 million de personnes ont visité ces zones d'expérimentation.Depuis ce samedi 15 avril 2017, les Galaxy S8 précommandés ont été expédiés et la plupart des clients pourront activer leur smartphone ces mardi et mercredi 18-19 avril. L'industrie des télécoms s'attend ainsi à ce que 90 % des utilisateurs activent leurs nouveaux smartphones. Si vous ne l'avez pas encore fait, sachez qu'il est encore temps de pré-commander le Galaxy S8 En revanche, tous ceux qui ont précommandé le Galaxy S8 128 Go devront attendre le mois prochain pour activer leurs téléphones.