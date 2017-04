Les Galaxy S8 seront disponibles en version or et platine

Truly Exquisite customise les Galaxy S8

Personnalisation de smartphone : un marché qui se porte bien

12/04/2017

Alors que les ventes des derniers Galaxy de Samsung, les S8 et S8+, démarreront le 20 avril 2017, Truly Exquisite, un magasin spécialisé dans le luxe, propose déjà sur son site des versions bling-bling du smartphone.Trois versions personnalisées en or 24 carats, en rose gold 14 carats ou en platine peuvent ainsi être commandées. Mais ces modèles de luxe ont un prix, et les acheteurs intéressés devront débourser 2 250 livres sterling pour la version or 24 carats (soit 2 947 euros), 2 350 livres sterling pour la version platine (2 770 euros) et 2 300 livres sterling pour la version rose14 carats (2 711 euros). Un prix qui invite à y réfléchir à deux fois, surtout quand on sait que les S8 ne seront pas donnés : en France, un S8 64 Go coûtera 809 euros contre 909 euros pour un S8+ 64 Go...Alors que les précommandes de Galaxy S8 explosent puisqu'il y en aurait déjà 550 000, le site Truly Exquisite n'a pas attendu la sortie officielle du dernier modèle de Samsung pour en proposer des versions personnalisées.Avec l'essor des smartphones, les services de customisation se sont multipliés. Dernièrement, après que Nokia a dévoilé une version améliorée de son mythique 3310, la marque Caviar, spécialisée dans le kitsch et le bling-bling, a proposé une édition spéciale du modèle avec un 3310 en or à l'effigie du président russe Vladimir Poutine . Ces modèles personnalisés visent à répondre à la demande d'originalité des consommateurs, qui, sous l'effet de l'uniformisation des modes de consommation, souhaitent disposer de produits uniques ou du moins rares. Une tendance que les constructeurs semblent avoir compris, comme le montre l'édition spéciale RED d'Apple qui propose des versions rouges des iPhone 7 Si l'or et et le platine ne vous tente pas, n'oubliez pas que vous pouvez pré-commander le smartphone pour le recevoir en avant-première !