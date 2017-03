Galaxy S8 + forfait mobile : notre comparatif

Orange : de 34,99 à 94,99 euros par mois selon le forfait choisi

Free et Bouygues : location pour le premier, remise sur facture pour le second

Modifié le 31/03/2017 à 17h57

Orange propose de précommander le Galaxy S8 dans ses boutiques en s'acquittant de 299,90 euros, dont 100 euros seront ensuite remboursés. Cette offre s'adresse aux clients souscrivant à un forfait Jet 30 Go ou Jet 40 Go (69,99 ou 94,99 euros par mois respectivement). Les clients optant pour des forfaits de la gamme Play peuvent également avoir leur smartphone à prix réduit : 279,90 euros (après remboursement) en souscrivant au forfait Play 30 Go (56,99 euros par mois) et 399,90 euros (après remboursement) en souscrivant au forfait Play 20 Go (44,99 euros par mois).A noter que les clients d'Orange ayant un contrat Open en cours bénéficient d'une réduction sur ces forfaits : 79,99 euros au lieu de 94,99 euros par mois pour le forfait le plus cher et 34,99 euros au lieu de 44,99 euros pour le forfait le moins cher, par exemple.Côté MVNO, NRJ Mobile propose le Galaxy S8 au prix de 349,99 euros en cas de souscription à un forfait 20 Go (64,99 euros par mois, engagement de 24 mois). Les clients optant pour un forfait 10 Go (42,99 euros par mois) pourront avoir le smartphone pour 469,99 euros, tandis que les personnes souscrivant à un forfait 5 Go ou 3 Go l'auront pour 579,99 euros.Free propose quant à lui le fameux smartphone en location, contre un paiement unitaire de 139 euros, puis 22 euros par mois. La durée du contrat de location est de 24 mois. Pour profiter de mensualités à 22 euros, le client doit être titulaire d'un forfait mobile Bouygues Telecom. Si le client choisit de résilier son forfait alors que le contrat de location est toujours en cours, il paiera son smartphone 27 euros par mois au lieu de 22 euros. En cas de non restitution du smartphone au terme du contrat, 140 euros seront facturés.Bouygues Telecom propose d'acheter le Galaxy S8, mais leest un peu particulier. Le smartphone est proposé à la vente à 399,90 euros, assortis de mensualités de 89,99 euros (forfait 40 Go) ou 49,99 euros (forfait 30 Go). Sur sa troisième facture mobile, le client bénéficie d'une réduction de 200 euros.Les clients portant leur choix sur le forfait 20 Go (39,99 euros par mois) peuvent avoir le smartphone pour 349,90 euros, tandis que ceux optant pour une offre 5 Go (34,99 euros par mois) l'auront au prix de 419,90 euros. Aucune remise sur facture n'est prévue dans ces deux cas, et un engagement de 24 mois s'applique à toutes les offres de Bouygues impliquant l'achat du Galaxy S8.Profitez des codes promo Bouygues Telecom et des réductions et codes promo Orange disponibles dans notre offre de bons plans.