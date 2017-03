Samsung Galaxy S8 et S8+ : toutes les infos officielles

S8 : de nouveaux écrans et disparition des boutons physiques

S8 : un scanner d'Iris et un nouvel assistant intelligent

Modifié le 30/03/2017 à 10h45

Démarrée à 17 heures (heure française) ce mercredi 29 mars 2017, la conférence de présentation officielle du nouveau Galaxy S8 de Samsung n'aura pas tardé à aborder le cœur du sujet (et de l'intérêt des participants) : les Galaxy S8 et Galaxy S8+. A peine un quart d'heure après le début de la présentation, Samsung a diffusé sur un écran géant une photo, confirmant ainsi les rumeurs de ces dernières semaines : sur les S8, l'écran occupe désormais la quasi-totalité de l'interface et les boutons physiques ont disparu. Ces derniers sont remplacés par des boutons intégrés dans la partie inférieure de l'écran, qui répondent de la même façon que des boutons physiques, précise Samsung.Les deux modèles ont un écran "Infinite Display" et sont Quad HD : l'écran du S8 est de 5,8 pouces et celui du S8+ de 6,2 pouces. Le Galaxy S8 dispose d'une batterie de 3 000mAh et le Galaxy S8+ d'une batterie de 3 500mAh, soit des capacités inférieures à celle du Galaxy S7 Edge (3 600mAh).Les S8 contiennent de nombreux capteurs et le lecteur d'empreinte digitale est désormais situé à l'arrière de l'appareil. Autre nouveauté : les smartphones sont dotés d'un scanner d'iris, censé faciliter le déverrouillage de l'appareil et des dossiers sécurisés. En outre, les S8 exploiteront le nouvel assistant intelligent de Samsung, Bixby, qui présente trois fonctions : Hello Bixby (classement des notifications par ordre d'importance), Bixby View (reconnaissance des produits ou lieux sur une image) et Bixby (assistant vocal).La sortie officielle des S8 est prévue pour le 20 avril 2017, et les utilisateurs français devront attendre le 28 avril pour se procurer les smartphones. En revanche, les précommandes peuvent être effectuées dès ce 29 mars 2017 et seront livrées une semaine avant le lancement officiel. En France, le S8 64 Go sera vendu 809 euros, contre 909 euros pour le S8+ 64 Go.