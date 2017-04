Samsung Galaxy S8 : les précommandes explosent

Plus de 500 000 précommandes pour le Galaxy S8

Un succès commercial qui devrait rassurer sur Samsung

Modifié le 11/04/2017 à 16h53

Une bonne nouvelle pour Samsung qui doit redorer son image et faire oublier le scandale des Galaxy Note 7 qui explosaient et rassurer les investisseurs.Selon le quotidien sud-coréen, qui est allé s'informer auprès des équipes de Samsung, le Galaxy S8 et son grand frère le S8+ connaîtraient un véritable succès auprès des fans de la marque. Alors que Samsung tablait sur 400 000 unités en précommande, elles auraient largement dépassé les attentes. De quoi redonner le sourire aux équipes de la firme.En moins de deux jours, selonet Samsung, pas moins de 550 000 unités ont été précommandées sur le site Internet dédié au dernier smartphone haut de gamme de la firme ; et ce malgré un prix très élevé de 809 euros pour le S8 et 909 euros pour le S8+. Pas de quoi inquiéter Samsung, toutefois, qui devrait être en mesure de livrer les terminaux. N'hésitez donc pas à commander dès maintenant votre Galaxy S8 Les premiers chiffres des précommandes de Samsung devraient être une véritable bouffée d'air frais pour Samsung : malgré des résultats plus que satisfaisants, le scandale des Galaxy Note 7 avait miné la confiance dans l'avenir du groupe. Les millions d'unités rappelées de force avaient coûté cher à la marque et les quelques Galaxy Note 7 reconditionnés qui seront vendus ne devraient pas compenser ces pertes.De plus, la direction de Samsung est empêtrée dans un scandale de corruption lié à la chute de la présidente sud-coréenne Park Guen Hye. Parmi les cadres inquiétés il y a l'héritier de l'empire Samsung, Lee Jae-Yong, ce qui renforce l'incertitude concernant le futur du conglomérat.