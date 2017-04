Galaxy S8 : une mise à jour pour régler les écrans rouges

S8 : des consommateurs se plaignent de la teinte rouge de leur écran

Samsung effectuera une mise à jour

Modifié le 21/04/2017 à 16h09

Alors que plus d'un million des derniers modèles des Samsung, les Galaxy S8 et S8+, ont été précommandés en Corée du Sud, laissant présager un véritable succès commercial après le fiasco du Galaxy Note 7 , les premières plaintes d'utilisateurs se font déjà entendre.En effet, la firme sud-coréenne doit gérer les premiers retours négatifs, après que certains clients ont posté sur les réseaux sociaux des photos de leur Galaxy S8 dévoilant un écran à la teinte rouge. Les ventes officielles n'ont commencé que depuis ce vendredi 21 avril 2017 et Samsung doit déjà rassurer sa communauté d'utilisateurs...Samsung a assuré qu'il ne s'agissait pas d'un défaut de fabrication, mais d'un paramètre qu'il était tout à fait possible de régler manuellement. En outre, la firme sud-coréenne opérera une mise à jour des logiciels de tous les Galaxy S8 et S8+, afin d'améliorer l'optimisation des couleurs des smartphones et d'étendre la gamme de couleurs que peuvent choisir les utilisateurs.Aucune date n'a pour l'instant été arrêtée pour cette mise à jour, mais il se murmure qu'elle pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. Après le scandale des batteries explosives, Samsung ne prend aucun risque, et insiste dans sa communication sur le fait que la qualité de ses nouveaux smartphones n'a rien à avoir avec cette teinte rouge plutôt inesthétique.