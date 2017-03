Bixby : on en sait un peu plus sur l’assistant personnel de Samsung

Bixby : un assistant personnel différent de ses concurrents ?

Bixby sera surtout amélioré au fil du temps

Modifié le 21/03/2017 à 10h20

Injong Rhee, à la tête de la R&D chez Samsung, a dévoilé quelques détails, qui ne sont toutefois que des rumeurs, sur Bixby. Et il aurait beaucoup de potentiel...Sortir un assistant personnel n'est plus vraiment une nouveauté : tous les grands groupes en ont un. Samsung a donc misé sur l'originalité, afin de faire de Bixby un véritable argument de vente avant tout pour son Galaxy S8, mais pas seulement : le groupe espère intégrer Bixby à tous les appareils qu'il construit, pour peu qu'ils aient un micro. Télévisions, tablettes, smartphones haut-de-gamme mais également milieu-de-gamme...On ne sait pas grand-chose, pour l'instant, des fonctionnalités Bixby. Injong Rhee promet un assistant capable de contextualiser les demandes, ainsi que de compléter la demande ou de la comprendre de manière plus précise, grâce à des éléments tirés de l'analyse cognitive.Les arguments de Bixby sont donc puissants : si le nouvel assistant personnel de Samsung est capable de tenir tête, voire de faire mieux, que Siri et ses cousins, voilà que Samsung pourrait conquérir des parts de marché et, surtout, faire réellement oublier l'échec du Galaxy Note 7 et de ses batteries explosives.Mais il faudra attendre pour ça : selon The Verge, Bixby sera évolutif. Lors de son lancement, l'assistant ne supporterait que deux langues, le coréen et l'anglais (bien que d'autres rumeurs parlent de 7 langues en tout) et ne disposerait que de fonctionnalités basiques. Samsung compte l'améliorer au fil du temps, afin de faire remplir à Bixby son objectif : rendre le smartphone (puis les autres appareils) plus simple d'utilisation.