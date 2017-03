Samsung Galaxy X : le smartphone pliable dévoilé dès 2017 ?

La production du Samsung Galaxy X prévue dès fin 2017 ?

Modifié le 15/03/2017 à 11h03

On ne sait pas grand-chose du Samsung Galaxy pliable, appelé Samsung Galaxy X dans la presse. Mais on pourrait ne pas avoir à attendre trop longtemps pour le découvrir.L'un des grands défis que doit relever Samsung pour présenter au monde entier le premier smartphone pliable, c'est la question de l'écran : il faut que celui-ci soit pliable. Samsung a donc dû développer une solutionpour résoudre ce problème car il n'était bien évidemment pas question de proposer un simple smartphone pliable avec deux écrans distincts.Il semblerait, à en croire les informations du site coréen ETNews, que Samsung y soit parvenu : le site estime possible une mise en production des premiers prototypes du Samsung Galaxy X dès le troisième trimestre 2017 et, de fait, une présentation avant la fin de l'année 2017 de ce nouveau type de smartphone.Il faudra donc patienter encore quelques mois. Surtout, on ne sait pas quand Samsung présentera son nouveau smartphone : à l'IFA de Berlin qui se tiendra du 1er au 6 septembre 2017 ? Cela paraît un peu court pour une présentation en bonne et due forme.Faudra-t-il attendre, alors, le CES de Las Vegas début 2018 ou même le MWC de Barcelone de 2018 pour voir de nos propres yeux cette nouveauté ? Les nouvelles fuites, d'ici-là, ne manqueront pas de nous le faire savoir.