Microsoft : un écran pliable pour le Surface Phone ?

Microsoft développerait un écran pliable pour faire un smartphone-tablette

Un projet d'appareil à trois écrans ?

Un brevet repéré le 16 janvier 2017 par le site MSPoweruse semble confirmer,, l'intérêt de Microsoft pour les smartphones. Un intérêt déjà affiché par le PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui avaiten novembre 2016 que le Surface Phone serait le « smartphone ultime » Le brevet, déposé par la firme de Redmond, ne manque pas d'intéresser les amateurs de Microsoft pour une raison simple : il aurait été déposé par Kabir Saddiqui, le même ingénieur à l'origine du dépôt, entre autres, du brevet du support pour la tablette Surface, dont la version finale s'est révélée être quasiment identique à celle du brevet.Le site MSPoweruser précise que ce brevet concerne un appareil ayant un écran pliable, une nouveauté censée révolutionner les smartphones en 2017. Non pas deux écrans distincts qui se plieraient l'un sur l'autre, mais bien un écran capable de se plier. Ainsi faisant, l'appareil pourrait être utilisé à la fois comme un smartphone, lorsqu'il est plié, mais également comme une tablette, lorsqu'il est déplié.Le smartphone-tablette pourrait donc avoir plusieurs utilisations et ouvrir le champ à de nouvelles applications. S'il s'agit bien du futur Surface Phone, rien dans le brevet ne l'indique, il y a des chances que Microsoft vise essentiellement le marché professionnel auquel se destinent déjà ses tablettes Surface. Un smartphone pouvant devenir tablette semble en effet plus adapté à une utilisation professionnelle qu'à une utilisation classique.D'autant plus que dans le même brevet, Microsoft aurait imaginé la possibilité d'un smartphone ayant un écran pliable qui se plierait non pas en deux, mais en trois. L'utilisateur pourrait alors choisir d'utiliser un tiers, deux tiers ou l'intégralité de l'écran.