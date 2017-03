Samsung Galaxy S8 et S8+ : deux nouvelles photos

Les couleurs blanc et or à l'honneur dans ces deux nouvelles photos

La présentation officielle fin mars 2017

Modifié le 14/03/2017 à 15h03

Les photos ont été postées, comme souvent, sur le réseau social Weibo. Elles montrent une nouvelle fois les deux prochains smartphones haut de gamme de la marque, avec une petite subtilité.Alors que les photos qui ont fuité jusqu'à présent concernant les Samsung Galaxy S8 et S8+ montraient des modèles de couleur noire, voilà que les nouvelles fuites nous offrent une avant-première de deux des autres couleurs qui seront proposées par Samsung à ses futurs clients : une couleur Or et une couleur Blanc.En l'occurrence, puisque les photos montrent un Galaxy S8 et un Galaxy S8+, le S8+ nous est présenté dans sa couleur Or et le S8 dans sa livrée blanche. Pour le reste, les fuites confirment une nouvelle fois ce que l'on sait déjà : un écran aux bords recourbés pour les deux smartphones ou encore l'absence du bouton home physique remplacé par un bouton intégré à l'écran.Comme on le sait depuis désormais quelque temps et, notamment, depuis le Mobile World Congress 2017 de Barcelone pendant lequel Samsung a confirmé la rumeur, les prochains smartphones de la gamme Galaxy, le S8 et le S8+, seront présentés à New York le 29 mars 2017. Samsung prépare un unpacked event dédié pour l'occasion Difficile de savoir si Samsung montrera de vraies nouveautés ou créera la surprise : Evan Blass, journaliste chez Venturebeat, a fait fuiter l'intégralité des spécificités techniques du smartphone, laissant peu de place à Samsung pour faire le buzz.