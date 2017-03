Galaxy S8 de Samsung : des informations sur son prix fuitent

Galaxy S8 : 799 euros pour la version la moins chère

Galaxy S8+ : il coûtera 899 euros

Modifié le 20/03/2017 à 16h12

Alors que les caractéristiques du prochain modèle de Samsung, le Galaxy S8, seront officiellement dévoilées le 29 mars 2017, des informations sur son prix de vente ont récemment fuité sur Twitter. Selon le journaliste Evan Blass, le Galaxy S8 coûtera 799 euros.On en sait également plus sur les couleurs dans lesquelles se déclinera le modèle, toujours d'après une photo postée par le journaliste sur Twitter. Le Galaxy S8 sera disponible en noir (Black Sky), gris (Orchid Grey) et argent (Arctic Silver).La version la moins chère du Galaxy S8+ coûterait 100 euros de plus que le Galaxy S8, puisque le smartphone serait commercialisé à partir de 899 euros.Mais les révélations d'Evan Blass ne concernent pas que le prochain smartphone de Samsung. Le journaliste a également communiqué le prix du dock DeX, qui permettra de relier le smartphone à un écran pour en faire un ordinateur et qui sera vendu 150 euros. Le Gear VR (casque Samsung de réalité virtuelle) coûtera quant à lui 129 euros et le Gear 360 (la caméra à 360° de Samsung), 229 euros.