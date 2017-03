Galaxy S8 : une nouvelle photo qui compare sa taille au Note 7

Les Galaxy S8 et S8+ comparés à un Galaxy Note 7

La présentation officielle le 29 mars 2017

Modifié le 09/03/2017 à 12h28

Avec toutes ces fuites, et surtout celles d'Evan Blass (@evleaks), il ne restera clairement plus grand-chose à Samsung à dévoiler à la presse.C'est sur le réseau social chinois Weibo que la photo est apparue. Le site Sam Mobile l'a repérée et rendue publique : il est donc possible désormais de connaître les tailles des Samsung Galax S8 et S8+, car les deux sont présents sur la photo. Sans surprise, on remarque que le bouton Home physique a disparu, au profit d'un écran plus grand et à bords recourbés.Sur la photo ci-dessous, on peut découvrir le Samsung Galaxy S8 à gauche, le Galaxy Note 7, celui au centre des scandales concernant les explosions de batteries, au centre et le Galaxy S8+ à droite. Si le S8 simple est plus petit que le Note 7, le S8+ n'a pas grand-chose à lui envier. Moins large, il est toutefois un peu plus long.Les écrans des Galaxy S8 et S8+ sont, donc, très grands. Le S8+ s'offre même le luxe de proposer un écran de 0,5 pouce supérieur à celui du Galaxy Note 7 : il atteint 6,2 pouces, soit plus que celui attendu pour l'iPhone 8 Edition , qui ne devrait faire que 5,8 pouces.Samsung n'a, malgré toutes ces fuites, pas changé sa. Le groupe dévoilera les S8 et S8+ le 29 mars 2017, lors d'un « Unpacked Event » qui se tiendra à New York.