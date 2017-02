Samsung Galaxy S8 : deux vidéos fuitent

Plusieurs détails du Galaxy S8 confirmés en vidéo

Pas de bouton home ni de prise jack

Modifié le 28/02/2017 à 15h24

Les deux vidéos, postées sur YouTube, montrent tout simplement le smartphone dans son état final. L'utilisateur navigue même dans les menus pour en montrer la fluidité...C'est la première fois que le Samsung Galaxy S8 se montre en vidéo et pour cause : le smartphone n'est pas encore sorti et ne sera présenté à la presse que le 29 mars 2017, lors de l'événement spécial prévu par Samsung à New York. Mais malgré les sécurités mises en place par Samsung pour protéger son nouveau flagship, il y a eu des fuites.Dans les dernières vidéos en date, l'une postée par SlashLeaks, l'autre par MobileFun, durant un peu plus de 30 secondes chacune, on découvre enfin l'écran sans bords du smartphone qui confirme la tendance de l'industrie. Samsung l'avait déjà embarqué dans son Galaxy S7 Edge et la rumeur courait qu'il aurait été dans les options de base du nouveau-né de la firme sud-coréenne.Comme prévu, Samsung a abandonné, à l'instar de plusieurs de ses concurrents, le bouton home physique pour le remplacer par un bouton virtuel. Rendant ainsi le design plus pur et l'écran plus grand. Par ailleurs, malgré la vive critique faite à l'iPhone 7 pour la suppression de la prise jack pour les écouteurs, Samsung semble se lancer sur le même créneau.Reste à savoir si les vidéos sont vraies : il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes. Mais la vidéo de MobileFun, en tout cas, semble crédible : MobileFun est à l'origine de nombreuses fuites vérifiées sur les smartphones Samsung et sur le Galaxy S8 en particulier.