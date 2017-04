Smartphone : un quart des utilisateurs fantasment sur l’assistant vocal

Sexy, le silicium ?

J'aime ton intelligence... artificielle

Modifié le 21/04/2017 à 15h17

Et l'on ne parle pas d'une poignée de personnes déséquilibrées en grave manque affectif !Dans l'histoire de la technologie, on a toujours été obligé d'interagir avec un objet pour commander la machine : le clavier, la souris, l'écran... Mais le modèle vole en éclat à mesure que la commande vocale s'impose progressivement. Selon Google, une recherche sur cinq sur Android se fait aujourd'hui à la voix. Mais nos appareils ne se contentent pas de nous écouter : on les a dotés de la capacité de nous répondre !Le cabinet britannique Mindshare a justement étudié la relation troublante que certains nouent avec la voix sortie du silicium. Mindshare a surveillé l'activité cérébrale et les réponses émotionnelles de cent utilisateurs lorsqu'ils communiquent avec leur assistant vocal. Première révélation de ce rapport : 26 % confessent avoir nourri des fantasmes sexuels à l'égard de la voix du téléphone.Plus étonnant encore, 37 % répondent qu'ils «». Des résultats qui peuvent sembler étonnants, mais ce serait oublier qui nous sommes : les hommes, par nature, sont des animaux de langage ; la voix demeure le moyen le plus intuitif pour communiquer. Grâce à l'intelligence artificielle, la communication homme-machine atteint un tel degré de simplicité que nécessairement, notre empathie naturelle pousse certains d'entre nous à aimer cette voix qui n'a pas de corps, et qui laisse donc toute la place à l'imagination...Voilà qui ressemble étrangement au scénario du film, dans lequel Joaquin Phoenix tombe amoureux de Samantha, l'entité virtuelle douée d'intelligence artificielle qui pilote son ordinateur. Scénario préférable en tout cas à celui de, dans lequel Stanley Kubrick voyait en HAL, l'IA sadique, un danger pour l'espèce humaine... La robophilie, on en parle