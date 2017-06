Quel robot tondeuse choisir ? 8 modèles au banc d'essai

Bon à savoir : le Mulching

Modifié le 02/06/2017 à 14h46

Toute personne s'intéressant de près ou de loin aux robots tondeuses sait en quoi consiste le. Derrière ce nom qui fait plus penser à un sport hivernal qu'au jardinage se cache une technique de tonte qui permet de supprimer l'étape de ramassage d'herbe. Toutes les tondeuses robots utilisent lecomme méthode, ainsi elles ne doivent pas être encombrées de collecteur et elles assurent leur autonomie totale.En plus de supprimer le stockage de déchets, leaméliore la qualité de votre pelouse en agissant comme un paillis protecteur et un fertilisant naturel. Lenécessitant une tonte régulière, les robots tondeuses sont particulièrement adaptés pour ce genre de traitement.