Les robots, à la conquête des étoiles ?

L'IA, une nouvelle forme de vie

Maître ou esclave des robots ?

Modifié le 21/04/2017 à 16h38

Mais les thèses aussi fascinantes qu'inquiétantes de Jürgen Schmidhuber ne font pas l'unanimité dans la communauté scientifique.A 54 ans, quand il parle de robots, Jürgen Schmidhuber, est un homme qu'on écoute attentivement. Et pour cause, c'est un des pères des réseaux de neurones et duqui permettent par exemple de parler à nos ordinateurs ou de traduire d'un clic le chinois en anglais. Ces progrès sont importants, pense-t-il, mais on n'aurait encore rien vu. «», dit-il, et nous ne serions pas à l'aube «».Jürgen Schmidhuber croit que l'intelligence de la machine ne sera pas seulement égale à celle des humains, mais la dépassera. Les IA concevront et construiront des robots résistants à la chaleur, capables de se rapprocher du soleil et de son énergie et finiront par coloniser les astéroïdes de la Voie Lactée avec des fabriques de robots auto-réplicants. Et Jürgen Schmidhuber essaie de construire cette intelligence. «».Si les projections de développement de l'intelligence artificielle sont globalement partagées par les chercheurs, en revanche, les spéculations de Jürgen Schmidhuber divisent. Certains voient en lui un prophète, d'autres un excentrique qui aurait trop lu de science-fiction. Mais ses théories controversées posent des questions vertigineuses, par exemple : faut-il craindre que les robots nous asservissent et nous gouvernent une fois devenus conscients ? Jürgen Schmidhuber est sur ce point catégorique : «