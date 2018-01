Faille Meltdown : comment se protéger ?

Meltdown : la faille qui touche les processeurs Intel

Mettre à jour le processeur et l'OS est plus compliqué

Modifié le 05/01/2018 à 11h31

La publication de Meltdown s'est accompagnée de celle d'une autre faille, Spectre, qui serait toutefois plus difficile à utiliser et beaucoup plus compliquée à combler.La différence fondamentale entre Meltdown et Spectre est que la première ne concerne que les processeurs Intel : plus facile à utiliser, elle est également plus simple à combler, en tout cas en partie. Le site The Verge dévoile, le 4 janvier 2017, les premières opérations qu'il est possible d'effectuer pour sécuriser son PC. Il faut noter néanmoins qu'Intel a annoncé une mise à jour majeure pour le courant du mois de janvier 2018.En attendant que la situation ne se stabilise, les utilisateurs d'ordinateurs Intel peuvent déjà s'occuper de sécuriser leurs navigateurs. Selon, la fondation Mozilla a déjà déployé une première mise à jour de sécurité : la dernière version de Firefox, Firefox 57, est semble-t-il protégée contre les attaques utilisant Internet.Microsoft aussi a pris les devants : Internet Explorer et Microsoft Edge pour Windows 10 ne sont plus vulnérables à la faille Meltdown. Google, de son côté, a annoncé une mise à jour de sécurité pour Chrome 64 qui sera disponible le 23 janvier 2018 et ce, bien que ce soient les chercheurs de l'équipe Project Zero du géant de Mountain View qui aient découvert la faille en juin 2017.La mise à jour des navigateurs Internet est fondamentale car il s'agit d'une première ligne de défense mais bien évidemment, les utilisateurs de PC ayant un processeur Intel doivent au plus vite mettre à jour leur système.signale que Microsoft a déployé un patch de sécurité en catastrophe pour Windows 10 via Windows Update le 3 janvier 2018 mais ce dernier pourrait avoir été bloqué par certains antivirus. Windows 7 et Windows 8 seront mis à jour le mardi 9 janvier 2017 automatiquement. Il convient de vérifier que le patch a bien été installé : il s'agit du KB4056892 Pour le processeur en lui-même, c'est à Intel d'accélérer les choses. Le groupe est en train de travailler d'arrache-pied pour fournir aux divers constructeurs d'ordinateurs le patch à déployer sur leurs machines pour protéger leurs clients. Les clients devront donc attendre que le constructeur de leur PC ne déploie ce patch, ce qui ne devrait pas prendre beaucoup de temps étant donnés les risques. En attendant, il convient de télécharger a minima les dernières versions du BIOS et des firmwares.Pour celles et ceux qui ont un ordinateur construit sur mesure, c'est encore plus complexe : il faut identifier le fournisseur du processeur Intel et identifier la mise à jour quand cette dernière sera disponible.