Réalité augmentée : 13 millions de téléchargements en 6 mois

1 application ARKit téléchargée sur 2 est un jeu

Applications AR : une disponibilité précoce est gage de succès à plus long terme

Modifié le 30/03/2018 à 14h52

Les applications de réalité augmentée connaissent un fort engouement des adeptes de l'iPhone / iPad ! Un mois après le lancement par Apple de sa plateforme ARKit en septembre 2017, ces applications ont été téléchargées 3 millions de fois, un chiffre qui culmine aujourd'hui à 13 millions.Tout comme au moment du lancement de l'ARKit, aujourd'hui les propriétaires des iPhone et iPad pouvant gérer la réalité augmentée sont avant tout intéressés par des jeux. Représentant 35 % des téléchargements des applications ARKit en octobre 2017, leur part s'élève aujourd'hui à 47 %, soit quasiment 1 téléchargement sur 2. Champion toutes catégories, AR Dragon est suivi dans le palmarès des jeux AR les plus populaires de Zombie Gunship Relevant, Drive Ahead ! Minigolf, Alice in Wonderland AR et AR Sports Basketball.Quant aux applications de la catégorie Utilities (AR MeasureKit, Paint Space AR, Tape Measure, Ruler Lite), leur part a chuté de 19 à 15 %, tandis que celle des applications Lifestyle est passée de 5 à 11 %.Champion toutes catégories, AR Dragon, disponible dès le premier mois de l'ARKit, continue à occuper la première place du palmarès. Parmi les applications payantes, c'est une application utilitaire, CamToPlan Pro, qui mène la danse. Conçue pour les décorateurs d'intérieurs, elle permet de concevoir l'aménagement d'espaces intérieurs sur l'écran même de son téléphone. On remarque également que les applications disponibles dès la sortie de l'ARKit (IKEA Place, GIPHY World, The Machines et My Very Hungry Caterpillar AR) gardent leur position de leaders en matière de téléchargements.Comparé à octobre 2017, les trois premières lignes du palmarès des applications AR générant le plus de revenus pour leurs auteurs et Apple restent inchangées : il s'agit de AR Smash Tanks!, Playground AR et Orbu. À noter que ces performances sont d'autant plus spectaculaires que la gestion de la réalité augmentée est limitée aux iPhone récents, à savoir le SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X, ainsi qu'aux iPad Pro (première et deuxième générations) et à l'iPad 2017.