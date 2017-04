La réalité augmentée : un marché à 50 milliards de dollars en 2021

La réalité augmentée : une révolution dans le monde de la tech

La réalité augmentée dépassera (et de loin) la réalité virtuelle

Modifié le 31/03/2017 à 19h04

De nombreux experts des nouvelles technologies considèrent que la réalité augmentée sera la prochaine grande révolution, après celle des smartphones. Une intuition que partagent certaines grosses entreprises du secteur, comme Microsoft et Magic Leap qui travaillent sur des casques qui greffent des images de synthèse dans le monde réel, ou encore Facebook et Apple, suspectés de prendre des initiatives similaires.Snapchat et le jeuont déjà mis un visage, basique certes mais sympathique, sur la technologie de la réalité augmentée. Ainsi, en dépit de l'échec cuisant des Google Glass, il semblerait que toutes les sociétés spécialisées dans les nouvelles technologies fassent le pari de la réalité augmentée.La société d'analyse IDC a récemment prédit que les casques de réalité augmentée engendreraient des revenus de l'ordre de 50 milliards de dollars d'ici à 2021. Un montant lié en grande partie au coût des casques qui seront, toujours selon IDC, vendus plus de 1 000 dollars l'unité.Mais ce n'est pas tout : IDC estime également que la réalité augmentée dépassera rapidement la réalité virtuelle. La société a ainsi réalisé un double graphique : le premier, qui concerne les marchandises, prévoit que 72 millions de casques de réalité augmentée seront vendus en 2021, contre 27,3 millions de casques de réalité virtuelle ; le second, qui s'intéresse aux revenus, estime qu'en 2021, la réalité augmentée génèrera 48,7 milliards de dollars de revenus, contre seulement 18,6 milliards de dollars pour la réalité virtuelle.