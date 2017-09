Google cherche à percer dans la réalité augmentée

Dans un premier temps, ARCore arrivera sur 100 millions de smartphones

ARCore, la version Google du ARKit d'Apple

Modifié le 30/08/2017 à 16h48

ARCore n'est pas le premier pas de Google dans le monde de la réalité augmentée : depuis 2014, la firme de Menlo Park développe une plateforme AR nommée Tango. Mais elle nécessite un matériel spécifique et jusqu'ici, un seul fabricant (Lenovo) a sorti un smartphone qui embarque cette technologie. Le 29 août 2017, Google a donc annoncé la sortie d'un kit pour développeurs sous Android.Les jeux en réalité augmentée codés grâce à cet outil marcheront sur tout type de smartphone (y compris le Samsung Galaxy S8 et le Google Pixel), à condition que celui-ci marche sous Android Oreo ou Nougat. Dans un premier temps, 100 millions de smartphones pourront accueillir ARCore, Google indiquant travailler avec Huawei, LG et Asus, entre autres.ARCore est clairement la réponse de Google à ARKit, la plateforme pour développeurs AR sous iOS lancée en juin 2017. Tout comme ARKit, ArCore observe l'environnement capté par la caméra, y trouve des surfaces plates et y place des objets virtuels. En observant les lignes droites dans l'espace environnant (pieds de table, croisement des murs et du plancher...), ArCore « mémorise » l'emplacement de l'objet virtuel et l'intensité de la lumière dans différentes parties de l'espace. Le joueur peut alors bouger autour de l'objet virtuel, s'en approcher ou s'en éloigner : la perspective et la lumière seront rendues correctement.