Apple dépose un brevet pour protéger les touches d'ordinateurs

Garder vos touches fonctionnelles

Aucun lancement prévu

Modifié le 12/03/2018 à 16h41

3 systèmes ont été pensés pour éviter que vos touchent restent coincées à cause de miettes ou de poussières.Les différents schémas récemment publiés par Apple sont issus d'un brevet déposé le 8 septembre 2016. Ils présentent différents moyens de protéger les claviers d'ordinateur contre des résidus qui bloquent vos touches. Apple a décidé de s'attaquer à ce problème qui devenait de plus en plus récurrent, surtout sur les modèles plus récents qui ne laissent plus qu'1mm de marge entre les touches et le socle du clavier.Trois méthodes sont données par le brevet d'Apple. La première consiste à installer un soufflet sous le clavier, qui s'enclenchera dès lors que l'on appuie sur une touche. Il repoussera directement toutes les poussières ou les miettes qui auraient pu s'incruster au sein du clavier. La deuxième technique est d'utiliser une membrane. La dernière est de rendre le clavier étanche grâce à des joints.Les MacBooks munis d'un soufflet ou de joints ne devraient cependant pas voir le jour dans l'immédiat. Les brevets qu'a déposés Apple ne l'engagent pas à commercialiser ni à produire de tels claviers. Apple cherche tout d'abord à défendre le droit d'exploitation de ses inventions.Or, ce brevet risque de créer des conflits, notamment pour l'utilisation d'une membrane. Les claviers à membrane ne sont pas une invention d'Apple et de nombreux modèles sont déjà vendus par des marques d'informatique comme Logitech ou Razer. En attendant la sortie de claviers à soufflet ou munis de joints, le clavier à membrane peut donc être une solution, mais sa durée de vie est plus courte que celle d'un clavier mécanique.