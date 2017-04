Des tests d’ADN pour prouver l’existence du monstre du Loch Ness

Un scientifique veut prouver l'existence du monstre du Loch Ness

Des tests d'ADN qui détecteront les anomalies

Modifié le 03/04/2017 à 18h03

Le professeur Neil Gemmell, de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande, veut analyser des échantillons de l'eau du lac Loch Ness, situé dans les Highlands en Ecosse, afin de déterminer si le monstre du Loch Ness, aussi surnommé Nessie, existe vraiment, et ainsi résoudre l'un des plus célèbres mystères de l'histoire.Pour ce faire, le professeur Gemmel et son équipe vont avoir recours à l'ADN environnemental pour surveiller la biodiversité marine. «» a-t-il déclaré dans les colonnes du journal britanniqueSelon le professeur Gemmel, les technologies génomiques sont suffisamment avancées pour repérer d'éventuelles anomalies : "".Alors que cela fait trente ans que des scientifiques ou des curieux tentent de percer le mystère du Loch Ness, l'initiative du professeur Gemmel a été bien accueillie. Interrogé par, Steve Feltham, qui s'intéresse depuis 26 ans au cas du Loch Ness, a salué le projet : "" s'est-il exclamé.