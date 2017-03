Orange : 90 % des foyers parisiens éligibles à la fibre

Paris : 100 % fibre à l'horizon 2018 ?

60 % des foyers français éligibles au FTTH en 2022

Modifié le 21/03/2017 à 09h54

De quoi permettre à de plus en plus de Français de bénéficier du très haut débit fixe que permet la fibre optique. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.L'un des projets principaux d'Orange dans la fibre optique est de permettre à de nombreuses villes d'être intégralement fibrées avant la prochaine décennie. Paris, zone tendue par excellence et gros foyer de potentiels abonnés, est bien évidemment en première ligne du plan "Ville 100 % fibre" d'Orange. Et le groupe a bien avancé, puisque Fabienne Dulac, directrice exécutive d'Orange-France, a annoncé que la Capitale est fibrée à 90 %.1,357 million de foyers parisiens peuvent déjà opter pour une offre fibre optique avec technologie FTTH (Fiber To The Home), sur le 1,7 million de foyers raccordables dans la Capitale. Les foyers restants ne devraient pas tarder à l'être, puisque Paris fait partie des villes qu'Orange espère fibrer à 100 % à l'horizon 2018.Le projet "Ville 100 % fibre" concerne 15 municipalités de France qui, selon le souhait d'Orange, devraient être intégralement fibrées à l'horizon 2018. Un projet qui représente un investissement de 3 milliards d'euros, précise l'opérateur, dans les communes de Paris, Caen, Lyon, Metz, Bayonne, Brest, Montpellier, Nice et les sept communes de la métropole européenne de Lille.Cela n'empêche pas Orange d'avoir également un projet pour le reste de la population. Moins urgent, ce projet vise à permettre à 60 % des foyers de France, soit 20 millions, de bénéficier des offres FTTH, alors que fin 2016, ils n'étaient que 6,9 millions à être éligibles.